Chi è Emanuele Ragnedda.

Emanuele Ragnedda ha ucciso Cinzia Pinna, la donna scomparsa a Palau dal 12 settembre scorso e trovata morta oggi 24 settembre. Quello di Ragnedda non è un nome sconosciuto: l’imprenditore fa parte di una famiglia nota in Gallura, che è stata legata da anni alla cantina Capichera. Lui aveva fondato un’altra cantina, la ConcaEntosa e il suo vino bianco è diventato noto per essere il più caro in Italia.

Anche 1.400 euro per una bottiglia del ”Disco Volante”, questo il nome del suo Vermentino di Gallura, diventato noto nel 2023 per il suo prezzo. Il record era balzato alle cronache nazionali e ora le stesse parlano del suo nome legato al delitto di Cinzia Pinna.

Non è ancora chiaro il movente in cui è maturato il femminicidio e nemmeno il ruolo dell’altro indagato, il 26enne milanese che avrebbe visto la donna con lui la stessa sera della scomparsa. La vicenda, che potrebbe celare particolari molto torbidi, ha causato sgomento tutta la Sardegna.

