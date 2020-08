Cade con la bici sullo sterrato di Isola Rossa.

Attimi di paura, questo pomeriggio, per una turista in vacanza all’Isola Rossa. Intorno alle 16:30, mentre percorreva in bici uno sterrato in località Sinnari, la 33enne è caduta rovinosamente battendo il volto.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha accompagnato la giovane all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Nell’impatto, la donna ha riportato un violento trauma facciale. Le condizioni, tuttavia, non sono gravi e se la caverà con qualche settimana di cure.

