Gli ordini dalle spiagge della Costa Smeralda.

Deliveroo va al mare. Ma il servizio non va in vacanza. Dalle spiagge dell’Adriatico al mare cristallino della Sardegna, dalla riviera tirrenica fino alle sponde dello Ionio, sono più di 30 le città di maree le località di vacanza dove la piattaforma leader dell’online food delivery è presente, pronta a soddisfare la voglia di buon cibo anche sotto l’ombrellone. Da quest’anno, si sono aggiunte alle località anche Alghero, Poltu Quatu, Porto Cervo e Olbia.

Ma cosa si ordina in riva al mare? Anche sotto l’ombrellone, l’hamburger la fa da padrone. La tradizionale polpetta di carne americana, infatti sembra mettere d’accordo la gran parte delle città e località di mare in cui Deliveroo è presente. Con una particolare eccezione: Poltu Quatu e Porto Cervo. Nelle due località della Costa Smeralda infatti, dove la piattaforma è sbarcata proprio nel mese di luglio, il piatto preferito è il sushi, in particolare il nigiri.

“Il nostro piano di espansione ci ha portato, nel mese di luglio, a raggiungere e superare quota 200 città in Italia. Siamo sempre di più un servizio nazionale. Da quest’anno, molti italiani ritroveranno la nostra App in località costiere, alcune delle quali di recente apertura. Vogliamo sostenere il settore della ristorazione, anche in quei luoghi dove questo ambito economico è legato a doppio filo all’economia turistica” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia.

