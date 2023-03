Padru dice addio a Mario Piccoi: “Grazie per averci amato così tanto”

Lutto a Padru per la scomparsa di Mario Piccoi.

La comunità di Padru è stata profondamente scossa dalla triste notizia della morte di Mario Piccoi, un uomo di 87 anni il cui ricordo continuerà a vivere nella vita di coloro che lo hanno conosciuto. Amici e conoscenti lo hanno descritto come un padre esemplare, un uomo sempre presente e attento alle esigenze della sua famiglia.

“Tu che con un semplice sguardo ci trasmettevi tutta la tua immensa dolcezza e bontà, con il tuo sorriso hai riempito sempre i nostri cuori. Ora, quei tuoi meravigliosi occhi su di noi. Grazie per averci amato così tanto”, lo ricordano affettuosamente i nipoti.

Molte persone hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia, testimoniando il loro affetto e la loro stima per questo uomo tanto buono. I funerali si terranno lunedì pomeriggio alle ore 16 presso la chiesa Maria Bambina in Ludurru, partendo da via Caprera. La sua mancanza sarà sentita da tutti coloro che lo hanno conosciuto.

