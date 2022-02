L’ordinanza a Olbia.

Tante, nelle settimane scorse, le lamentele a Olbia a causa dei troppi cani liberi in giro e anche nei social i residenti hanno espresso le loro continue preoccupazioni. Ora il Comune ha firmato un’ordinanza che ha obbligato i proprietari di tenerli a guinzaglio.

L’amministrazione comunale, richiamando l’ordinanza 55 del 10 agosto 2006, ha imposto verso i padroni degli amici a quattro zampe maggiore disciplina. Troppe le segnalazioni, nell’ultimo periodo, anche di aggressioni canine in vari quartieri e frazioni della città. L’ordinanza entrata in vigore vieta lasciare liberi i cani al di fuori della propria abitazione o proprietà privata e/o affidarne la custodia a persona inesperta o comunque non idonea.

Nel documento è presente anche una misura finalizzata alla lotta al randagismo, che ordina il proprietario o detentore di cagne di comunicare al veterinario del Asl di Olbia e al Comune l’avvenuto parto, entro il termine massimo di 10 giorni. Il padrone dell’animale dovrà indicare anche il numero dei cuccioli nati, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente in materia. Le sanzioni saranno severe. Si va, fatte salve responsabilità penali, da una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro estinguibile in via breve con 100 euro.