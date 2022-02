Il progetto a Olbia.

Un finanziamento di 600mila euro per ridurre l’impatto ambientale a Olbia. Il Comune ha ottenuto dei fondi per l’elettrificazione della città e presto ci sarà un progetto.

Lo dichiara il sindaco Settimo Nizzi. “Questo ci permetterà di portare un cavo sottomarino a Tavolara per ridurre le emissioni – spiega -, partendo dall’elettrificazione del comune. Speriamo di riuscire a ridurre l’impatto ambientale, certo che come amministrazione comunale staremo molto attenti ai progetti che dovremmo fare in quella parte stupenda e irripetibile del nostro territorio”.