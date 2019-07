Il nuovo trattamento.

La psoriasi rappresenta la patologia infiammatoria cutanea maggiormente diffusa e colpisce almeno 125 milioni di persone nel mondo e oltre 2 milioni e mezzo in Italia.

“È una malattia complessa che se non viene adeguatamente trattata può incidere sia sulla salute generale che sulla qualità della vita – dichiara il professor Franco Rongioletti, direttore della Unità complessa di dermatologia dell’AOU di Cagliari – In Italia si stima che la psoriasi abbia una prevalenza del 2,9%, quindi circa 48.000 persone in Sardegna di cui circa il 30-35% in una forma moderata-grave. Molti pazienti non accedono ai trattamenti più avanzati o non raggiungono gli obiettivi terapeutici ottimali, oppure osservano una perdita della risposta al trattamento nel corso del tempo”.

La Commissione Europea ha recentemente approvato un nuovo trattamento per la psoriasi a placche da moderata a grave nei pazienti adulti candidati alla terapia sistemica. Si tratta di una nuova terapia biologica mirata che inibisce una delle molecole pro-infiammatorie responsabili della psoriasi e che promette di liberare i malati dalle placche psoriasiche attraverso un’unica iniezione ogni 3 mesi. Si chiama Skyrizi (risankizumab) – un inibitore dell’interleuchina-23 – e il suo arrivo in Italia e in Sardegna è atteso nei prossimi mesi.

“Siamo estremamente contenti del parere favorevole della Commissione Europea. – dichiara il professor Franco Rongioletti – Risankizumab rappresenta un importante progresso terapeutico di cui presto speriamo potranno beneficiare anche i nostri pazienti affetti da psoriasi in Sardegna. Le evidenze cliniche riportano ottimi risultati nella risoluzione delle lesioni cutanee e nel miglioramento della qualità di vita rispetto agli attuali standard di cura.”

Sono numerose le realtà italiane in cui si è deciso di creare ambulatori dedicati ai pazienti affetti da psoriasi per affrontare al meglio la patologia in tutti i suoi aspetti.







