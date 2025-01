Cagnolina incastrata tra il granito in una cava, salvata a Berchidda

Incidente per una cagnolina a Berchidda.

Brutta avventura per una cagnolina, che è rimasta incastrata tra i blocchi di granito di una ex cava, a Berchidda. L’allarme è stato dato intorno alle 13 e immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco provenienti da Olbia e dalla Centrale di Sassari, con l’attivazione di personale specializzato Usar (Urban Search and Rescue).

Le squadre hanno impiegato diverse ore per raggiungere e riportare sano e salvo la cagnolina Lilla in superficie, dovendo utilizzare particolari attrezzature per farsi largo tra i cunicoli creati dai blocchi di granito. Sul posto anche il funzionario di guardia, che ha dichiarato concluse le operazioni intorno alle 17.30, quando la cagnetta è stata riconsegnata al suo proprietario.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui