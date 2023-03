Via libera al primo deposito di gas naturale liquido di Olbia

Via libera dal Consiglio comunale di Olbia al primo dei tre depositi di Gnl, il gas naturale liquido, che sorgeranno in città. L’assemblea civica ha approvato all’unanimità l’impianto da 110 metri cubi di Gnl che potrà nascere in zona Basa.

A occuparsene è la società Italgas, che nei mesi scorsi ha acquisito Janagas. Gli altri due deposito dovranno nascere in località Colcò e a bordo Statale 127. In ogni caso dovranno avere il via libera dal Comune e sorgere lontano dalle abitazioni degli olbiesi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui