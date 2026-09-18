Caso Cala Moresca, gli ambientalisti: ”Ruspe sul set prima della delibera”

Le polemiche sui lavori per il set del film a Cala Moresca.

La polemica delle ruspe a Cala Moresca per il film Netflix “Weekend da bamboccioni 3” non si è ancora placata. Il Comitato Maremosso ha contestato l’operato della Giunta comunale di Golfo Aranci sul set cinematografico a Golfo Aranci. Maremosso, ha parlato di una delibera che è arrivata dopo l’inizio dei lavori. Si tratta della delibera n. 192, approvata la mattina del 17 settembre, ma le ruspe, secondo gli ambientalisti, erano già operative sul campo il 15 settembre.

La denuncia degli ambientalisti.

Il giorno successivo della denuncia del comitato ambientalista anche il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIg) aveva già segnalato l’attività chiedendo verifiche urgenti al Corpo Forestale. Questo scarto temporale appare singolare se si considera che la società Panorama Films aveva presentato la richiesta formale il 18 agosto e un’integrazione il 20 agosto. Avendo il Comune la documentazione da quasi un mese, resta da chiarire come mai la delibera sia stata formalizzata solo a cantiere avviato.

Giallo sui permessi.

Un ulteriore elemento di incertezza riguarda lo stato effettivo dei permessi ambientali. L’atto comunale fa riferimento a iter autorizzativi semplicemente avviati, compresa la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale presso la Regione. Occorre dunque chiarire quali autorizzazioni concrete consentissero l’inizio dei lavori prima del 17 settembre e se la Valutazione di Incidenza Ambientale fosse stata conclusa, esaminata e recepita prima che i mezzi meccanici iniziassero a modificare il terreno.

L’obiettivo del comitato non è contestare a priori la legittimità dell’intervento sostenuta dall’amministrazione, bensì pretendere la piena pubblicità degli atti, delle prescrizioni e della precisa sequenza cronologica dei permessi, poiché in un territorio protetto come Cala Moresca la trasparenza procedurale deve sempre precedere l’arrivo dei macchinari.

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