Calci a un giovane a Porto Cervo: il video di Fedez fa discutere

Il rapper Fedez ha aggredito un ragazzo a Porto Cervo.

Immagini compromettenti che ritraggono Fedez a Porto Cervo hanno fatto esplodere le polemiche contro il rapper. Striscia la Notizia ha mandato in onda dei video girati in un locale della Costa Smeralda, dove si vede Fedez che respinge un giovane fan che gli si avvicina. Le immagini hanno ripreso l’artista con il telefono in mano e, a quanto sembra, in piedi su un tavolo mentre lo prende a calci.

Testimoni sostengono che l’artista si sarebbe sentito al sicuro grazie alla presenza della sicurezza privata. Il tg satirico di Canale 5 ha ricordato anche un altro episodio risalente a giugno, avvenuto in una discoteca di Forte dei Marmi. Un ragazzo ha raccontato all’esperto di gossip Gabriele Parpiglia che il rapper gli avrebbe strappato di mano il cellulare mentre stava facendo una ripresa panoramica. Il ragazzo avrebbe dichiarato di essere stato anche insultato.

