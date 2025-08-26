Spari contro un 15enne mentre rincasa, choc in Gallura

Il giovane è stato ferito da un piombino alla schiena in un paese della Gallura.

Un 15enne è stato ferito da un colpo di pistola ad aria compressa, in un paese della Gallura. Stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, il fatto è avvenuto nella notte del 24 agosto, mentre il giovane stava tornando a casa con la sua moto.

Il ragazzino ha riportato ferite nella schiena e si è rivolto alle cure della guardia medica, mentre la madre ha sporto denuncia contro ignoti presso i carabinieri. Fortunatamente le sue lesioni non sono state giudicate gravi, ma la famiglia e il 15enne sono rimasti scossi dall’accaduto, così come è sotto choc il paese della Gallura dove è residente il ragazzo. Intanto sono in corso le indagini per risalire ai responsabili dell’accaduto.

