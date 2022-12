Calcio, deludente pareggio per una buona Olbia contro la Lucchese

L’Olbia pareggia 1 a 1 con la Lucchese.

Non basta un’altra buona prestazione. Al Nespoli, contro la Lucchese, l’Olbia non va oltre il pareggio per 1-1 mettendo insieme il quarto pareggio consecutivo e il punto numero 15 in classifica, quando è trascorso un girone esatto dall’inizio del campionato. Posizione in classifica non è confortante, in piena zona playout, ma l’atteggiamento e lo spirito della squadra continuano a infondere fiducia per la risalita dei bianchi.

Al 13′ la prima sortita offensiva è degli ospiti con l’incornata di Tiritiello che si spegne sul fondo. L’Olbia risponde con un tiro alto di Ragatzu al 16′, ma l’occasione più ghiotta è quella che capita sui piedi di Contini al 19′: l’attaccante scatta sulla linea del fuorigioco e si presenta dinanzi a Cucchietti, cerca il primo palo ma il portiere si oppone in maniera prodigiosa. L’Olbia mantiene il predominio del campo, ma al 38′ la Lucchese sblocca il punteggio: corner dalla destra battuto a centro area dove svetta il 2003 Quirini che beffa Van der Want. La Lucchese potrebbe raddoppiare subito, ma stavolta il portiere olandese è decisivo nel deviare in corner il tiro di Bruzzaniti. Il primo tempo termina con l’Olbia in attacco: prima una sassata di Brignani deviata che trova Cucchietti attento, poi la volée di Ragatzu che si spegne sul fondo.

Nella ripresa l’Olbia riparte con Nanni e Fabbri al posto di Renault e Zanchetta. Occhiuzzi ridisegna la squadra con una trazione offensiva, ma la Lucchese resiste alla pressione dei bianchi. Il pareggio arriva da azione su corner al 74′: il rimpallo stavolta è favorevole e La Rosa, da pochi passi, incrocia con un diagonale vincente. L’Olbia ci crede e un minuto dopo Ragatzu ci prova dal limite, ma il tiro è centrale. La Lucchese però non molla e all’82’ si ripresenta dalle parti di Van der Want: prima Maddaloni spara fuori misura da pochi passi, poi Bruzzaniti chiama l’estremo difensore bianco alla chiusura sul primo palo. Il finale, invece, è tutto dell’Olbia. All’89’ Ragatzu non riesce a indirizzare in porta il bel filtrante di Biancu, mentre al 92′ Cucchietti è strepitoso nel negare il gol a Babbi, abile ad anticipare tutti di testa sul cross di Ragatzu. Finisce 1-1.

TABELLINO

Olbia-Lucchese 1-1 | 19ª giornata

OLBIA: Van der Want, Brignani, Bellodi, Emerson (66’ Gabrieli), Sueva, Zanchetta (46’ Nanni), La Rosa, Biancu, Renault (46’ Fabbri), Ragatzu, Contini (86’ Babbi). A disp.: Di Giorgio, Secci, Occhioni, Sanna, Finocchi, König. All.: Roberto Occhiuzzi.

LUCCHESE: Cucchietti, Quirini (66’ Pirola), Tiritiello (71’ Benassai), Maddaloni, Alagna, D’Alena, Franco, Visconti (78’ Mastalli), Bruzzaniti, Ravasio (78′ Romero), Rizzo Pinna (71’ Semprini). A disp.: Galletti, Labozzetta, Ferro, D’Ancona, Mastelli, Merletti. All.: Ivan Maraia.

ARBITRO: Luca De Angeli di Milano assistito da Marco Giudice di Frosinone e da Matteo Lauri di Gubbio. Quarto ufficiale Nicolò Rodigari di Bergamo.

MARCATORI: 38’ Quirini (L), 74’ La Rosa

AMMONITI: 10’ Zanchetta, 43’ Tiritiello (L), 51’ Nanni, 56’ La Rosa, 88’ Pirola (L)

NOTE: Recupero: 1’ pt, 6’ st. Spettatori: 674

