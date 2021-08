Novità anche nello staff.

Il Porto Rotondo ha da poco iniziato la preparazione atletica agli ordini di mister Marini e del suo staff. La rosa, che nello scorso mini torneo di chiusura del campionato 2020/2021 ha ben figurato, è rimasta praticamente invariata, pur se con qualche innesto che completa i reparti rende il Porto Rotondo più competitivo.

“L’Eccellenza è sempre un campionato di buon livello – afferma il presidente del Porto Rotondo Ezio Setzi -. Come ogni anno, tutte le squadre si sono rinforzate per attrezzarsi nel migliore dei modi, soprattutto le squadre veterane della categoria, che sanno che per avere entusiasmo bisogna divertirsi e fare bene sul campo. Diversamente – prosegue il presidente dei biancazzurri -, diventa difficile affrontare spese, trasferte e tutto il resto, se non arrivano risultati, e sappiamo tutti che il campionato di Eccellenza è complesso. Credo che tutti si siano attrezzati, consapevoli di questo, e che sarà un bel campionato, di ottimo livello “.

Il Porto Rotondo vuole una salvezza comoda. “Noi come sempre faremo del nostro meglio – afferma Setzi- , con l’obiettivo di restare nella categoria faticando il meno possibile, anche perchè abbiamo una buona squadra. I risultati del mini torneo di Eccellenza ci confortano, la rosa è stata quasi completamente confermata e abbiamo preso dei rinforzi che ci dovrebbero rendere competitivi in tutti i reparti. Non sarà facile, ma faremo del nostro meglio”.

Le problematiche di un avvio di stagione molto vicino alla chiusura dello scorso. “L’idea di far partire il campionato così presto, per me, non è un’ottima idea – afferma Setzi -. Avrebbe potuto iniziare e terminare qualche settimana dopo, perchè abbiamo chiuso tardi lo scorso campionato, e tra programmazione, partenza della preparazione, e altri fattori esterni come la stagione estiva in corso con tutte le problematiche lavorative di staff e giocatori. Partire qualche settimana dopo, sarebbe stato più facile, ma non possiamo far altro che accettare le decisioni della FIGC“.

“Vorremmo salvarci con un po’ di anticipo, magari chiudendo a metà classifica, che vorrebbe dire alzare l’asticella rispetto alle scorse stagioni – afferma il dirigente Marco Piemonte -, eventualmente togliendoci qualche soddisfazione. Sulla carta rispetto all’inizio della stagione 2019-2020 abbiamo una squadra nettamente più forte. Abbiamo fatto degli innesti importanti, tra cui Ruzzittu, Mulas, Bruno, Varrucciu, che sono acquisti importanti per una squadra che punta alla salvezza, e sollevano il tasso tecnico della squadra. Un difensore esperto ma ancora giovane, due attaccanti che fanno gol e sanno far salire la squadra, e un tasso tecnico più elevato a centrocampo. Alcuni di loro erano già presenti nel mini torneo di chiusura della stagione 2020/2021, che abbiamo chiuso a metà classifica nonostante quattro delle nostre partite fossero già state giocate nella prima parte della stagione. Abbiamo ben figurato praticamente in tutte le partite. Il livello del campionato dovrebbe restare medio alto, almeno sulla carta, sui livelli dello scorso campionato, anche a giudicare dai movimenti di mercato”.



Nuovi acquisti: Alessio Bruno (Luogosanto), Alessio Mulas (Luogosanto ), Danilo Ruzzittu (Torres), Simone Varrucciu (Nuorese), Matteo Fenu (fuori quota dal Ghilarza), Luca Pinna (Olbia Calcio).



Cessioni: Alessandro Mascia al Buddusò, Riccardo Fiori al Porto Cervo, Romanelli allo Scandicci per fine prestito, Giovanni Bulla alla Nuorese, Giuseppe D’Auria alla Juve Stabia (in prova), Samuele Muroni (svincolato per motivi di studio), Riccardo Capuano (svincolato per motivi di studio).

Confermati: Mario Orecchioni, Samuele Saggia, Luca Luciano, Daniele Frisciata, Fabrizio Deiana, Antonio Seddaiu, Riccardo Muzzu, Gabrirle Vitiello, Diego Pala, Daniele Deiana, Gabriele Scanu, Luca Melis, Mattia Bassu, Simone Piemonte, Fabrizio Murgia. Paolo Brundu, Vincenzo Fresu, attualmenteimpegnati col lavoro, potrebbero riunirsi alla squadra in un secondo momento, da verificare anche la posizione di Alessandro Rassu, mentre suo fratello Giovanni Rassu, capitano della squadra, entra a far parte dello staff di mister Marini, pur restando a disposizione come giocatore, nel caso occorresse.



Rinnovato anche lo staff di mister Marini, che potrà contare su Graziano Rotelli come allenatore in seconda e preparatore atletico, Mauro Bertaglia e Giuseppe Lafortezza come preparatori dei portieri, in attesa di una ulteriore novità.

