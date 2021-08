I dati degli arrivi a Olbia.

Diminuiscono gli arrivi a Olbia, ma sono ancora tanti i turisti che stanno arrivando in città per trascorrere le ultime ferie estive. A comunicare i dati dei passeggeri al porto e all’aeroporto di Olbia il sindaco Settimo Nizzi.

Sono circa 8mila le persone in arrivo al giorno via traghetto. Quelli in partenza sono, invece, 14 mila giornaliere. All’aeroporto Costa Smeralda, sono circa 10 mila i passeggeri in arrivo e 10 mila quelli in partenza. Positivi anche i dati delle partenze in Aviazione Generale, che arrivano a una media di 150 voli al giorno.

“E’ un dato importante perché significa che c’è ancora attrazione turistica e la meta è ambita – dichiara il primo cittadino -. Anche i dati di aviazione generale sono molto importanti e ci fanno capire quanto è fondamentale il lavoro che svolge questa importante struttura nel nostro territorio”.

