L’ondata di caldo eccezionale in Gallura.

Anche la Gallura non viene risparmiata da questa ondata di afa soffocante che da lunedì si è riversata su tutta la penisola. Tuttavia se nelle regioni del nord, in particolare in Piemonte sono previste temperature record di 43 gradi, per la giornata, invece nella zona nord orientale della Sardegna le massime saranno intorno ai 37 gradi.

Nei giorni scorsi si sono registrate punte di 39 gradi in provincia di Nuoro e 38 nell’oristanese. La Gallura, attraversata da sempre da venti favorevoli può considerarsi privilegiata anche in questa occasione. Da dieci anni infatti non si toccavano picchi così alti nel mese di giugno. Come spiegano i metereologi l’intero Paese è attraversato da un anticiclone africano di matrice tropicale. Ma secondo loro la situazione ad eccezione della giornata di oggi, dovrebbe migliorare nel weekend.

In Sardegna, come in altri luoghi caratterizzati dalla presenza di macchia mediterranea, siccità e aridità del suolo favoriscono lo sviluppo accidentale di roghi e piccoli focolai, che senza un tempestivo intervento potrebbero trasformarsi in incendi di più vasta portata.

I sardi e i vacanzieri amanti della tintarella se non adottano adeguati accorgimenti possono andare incontro a seri problemi causati dal caldo intenso, sopratutto se affetti da malattie croniche, se cardiopatici e ipertesi, e con problemi di circolazione agli arti inferiori.

Per difendersi dal caldo l’unico modo è evitare di uscire nelle ore in cui il sole è più alto, bere molti liquidi ricchi di sali minerali, mangiare tanta frutta e farsi spesso delle docce defaticanti. I genitori con bambini molto piccoli, sotto i tre anni e i possessori di animali domestici non dovrebbero mai lasciare i figli o i cuccioli pelosi in macchina da soli, e sopratutto senza dare loro acqua. Chi decide di portare i bimbi in spiaggia deve scegliere le ore della mattina e portarsi sempre dietro le creme con schermo totale.

