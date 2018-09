Calendario scolastico 2018/19: primo giorno di scuola, ponti e vacanze

Si avvicina il primo giorno di scuola.

Sta per suonare la campanella per le scuole dell’infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado. Le date del rientro a scuola sono diverse da regione a regione e sono stabilite dal calendario scolastico 2018-19. In Sardegna, Olbia e in Gallura, si riprende il 17 settembre.

Il calendario scolastico regionale della Sardegna definisce le date di inizio e termine delle lezioni, i giorni delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche per un totale di 205 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un giorno di lezione. Gli istituti scolastici possono comunque anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni ed individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche, garantendo comunque almeno 200 giorni di lezione.

In seguito il calendario scolastico con tutte le festività e i ponti: