Cambio ai vertici dello Yacht club Porto Rotondo

Il cambio allo Yacht club Porto Rotondo.

Nell’assemblea dei soci dello Yacht club Porto Rotondo è stato eletto il nuovo consiglio direttivo e le cariche associative per il triennio 2024-27. Luigi Fabrizio Ferrero De Falco è stato nominato presidente, mentre Andrea Casimirri è diventato il nuovo commodoro. I voti hanno portato all’elezione di diversi membri, tra cui Giulia Sallustio Ravizza come vice presidente e Gian Nicola Montalbano come tesoriere.

Il presidente eletto ha espresso la volontà di collaborare con varie istituzioni e la comunità locale per consolidare le attività del club. Ha sottolineato l’impegno nel rispettare la tradizione del club e nell’organizzare iniziative che coinvolgano le nuove generazioni con un approccio innovativo e sostenibile.

