Il Canadair in difficoltà sul lago Liscia.

Ammaraggio d’emergenza nel lago Liscia per un Canadair impegnato nelle operazioni di spegnimento dell’incendio a Calangianus. Fortunatamente, l’equipaggio dell’aeromobile coinvolto è rimasto illeso, ma l’incidente ha messo in luce le complessità delle operazioni di emergenza in un contesto ambientale già critico.

L’aereo stava operando sul lago per contenere un incendio che, purtroppo, è tornato a minacciare la zona di Calangianus. Il rogo, che ha riacquistato vigore dopo aver colpito ieri, ha richiesto l’attivazione immediata di manovre di emergenza sia da parte del personale aereo che terrestre. I vigili del fuoco e due Canadair sono stati mobilitati per contrastare le fiamme, mentre le operazioni di spegnimento sono state complicate dalla necessità di manovre delicate e precise sul lago.

La situazione a Calangianus resta particolarmente critica. L’incendio che ha interessato l’area ha provocato la chiusura temporanea della strada statale 427 “della Gallura Centrale”. Il tratto compreso tra il chilometro 0,300 e il chilometro 3,000 è bloccato in entrambe le direzioni, creando notevoli disagi al traffico e limitando l’accesso alle aree circostanti. Le autorità locali, in collaborazione con le forze di polizia e i vigili del fuoco, stanno lavorando intensamente per garantire la sicurezza dei cittadini e per facilitare il passaggio dei mezzi di emergenza.

