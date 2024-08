Le rotte della continuità territoriale in Sardegna.

Oggi, venerdì 2 agosto, la Commissione di gara ha concluso le sue attività e ha comunicato le risultanze delle offerte per le rotte di continuità territoriale. Dopo una valutazione delle proposte che ha considerato sia il punteggio tecnico sia quello economico, sono state confermate le assegnazioni per le seguenti tratte. Aeroitalia si aggiudica i collegamenti tra Cagliari e Roma Fiumicino, Cagliari e Milano Linate, e Olbia e Milano Linate. La tratta Olbia-Roma Fiumicino, invece, è stata assegnata a Volotea.

Per le rotte in gara, le offerte erano variegate. Sulla tratta Cagliari-Roma Fiumicino, ITA Airways aveva proposto una compensazione di 3.580.754,34 euro con un ribasso del 55%, mentre Aeroitalia aveva offerto una compensazione significativamente più bassa, pari a 1.193.585 euro, con un ribasso dell’85%. Per il collegamento tra Cagliari e Milano Linate, ITA Airways aveva presentato un’offerta di 2.423.941,08 euro con un ribasso del 55%, mentre Aeroitalia aveva proposto una compensazione di 1.238.903 euro con un ribasso del 77%.

Sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino, ITA Airways aveva avanzato un’offerta di 1.059.272,60 euro con un ribasso del 10%. Aeroitalia e Volotea avevano entrambe proposto una compensazione di circa 235.394 euro e 235.393,91 euro, rispettivamente, entrambe con un ribasso dell’80%. Infine, per Olbia-Milano Linate, ITA Airways aveva offerto una compensazione di 2.429.580,79 euro con un ribasso del 10%, mentre Aeroitalia aveva presentato un’offerta di 539.907 euro con un ribasso dell’80%.

Non sono pervenute offerte per le rotte da Alghero, pertanto nessuna tratta è stata assegnata per questo aeroporto. Le nuove assegnazioni dovrebbero migliorare la connettività tra le principali città e gli aeroporti della Sardegna, con Aeroitalia che si aggiudica la maggior parte delle rotte e Volotea che ottiene un’importante tratta da Olbia.

