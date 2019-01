Rissa in piazza nella sera di Natale, individuati i 5 responsabili

Già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati.

Sono stati individuati dalla polizia di Stato gli autori della grave rissa verificatasi in Tortolì, in piazza Roma, nella notte a cavallo tra il 24 e il 25 dicembre 2018. Si tratterebbe di 5 giovani del posto, tutti noti alle forze dell’ordine, per i loro precedenti di polizia.

I poliziotti del commissariato di Tortolì sono riusciti a risalire alla loro identità a seguito di accurate indagini partite dalla segnalazione di alcuni danneggiamenti ad abitazioni private e negozi pubblici verificatesi in quell’arco temporale in alcune vie del centro abitato di Tortolì.

I tempestivi rilievi svolti dalla polizia giudiziaria del commissariato di Tortolì unitamente al personale della locale Polizia Scientifica nella mattinata di Natale hanno permesso di rilevare diverse tracce di sangue su alcuni portoni d’ingresso di abitazioni private, interessati dai danneggiamenti. Seguendo le copiose tracce di sangue, lasciate dai giovani anche in strada, i poliziotti hanno raggiunto i portoni d’ingresso dei responsabili.

L’accurata visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza urbana, presenti in piazza Roma e nelle vie urbane interessate dai danneggiamenti, ha consentito agli investigatori di ricostruire la dinamica dei fatti.

