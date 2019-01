I candidati di Forza Italia per la Regione nel collegio Olbia-Tempio.

“Sono tutti professionisti, uomini e donne, capaci e di livello”. Con queste parole il coordinatore provinciale di Forza Italia Pietro Carzedda ha presentato i candidati per la Regione nel collegio di Olbia-Tempio. Sul tavolo c’erano quasi tutti: Silvia Careddu, Angelo Cocciu, Giuseppe Fasolino, Sabrina Serra, Claudio Tollis. Mancava Valentina Secci, impegnata con un esame all’Università.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi si è soffermato sulla possibilità “della doppia preferenza, sia per l’uomo che per la donna”. Un rimando quindi, al tema dell’importanza, della parità di genere. Alla domanda, quali sono le priorità sulla Gallura, i candidati hanno risposto a turno dal microfono. “La Provincia del Nordest – ha detto Giuseppe Fasolino, consigliere regionale uscente -, perchè da lì partono tutte le cose. E la sanità, perchè l’attuale riforma regionale ha penalizzato il nostro territorio ed in particolare gli ospedali periferici”.

Il candidato Claudio Tollis si è soffermato anche sul tema “dell’istruzione, perchè strettamente collegata allo sviluppo di un territorio”. Angelo Cocciu ha messo in evidenza “le problematiche della legge urbanistica” e “la difficoltà nell’applicare spesso le norme”. Sabrina Serra ha messo al primo punto delle cose da fare “la Provincia, per il ruolo che riveste in diversi campi, come quello scolastico o della sanità”, mentre Silvia Careddu ha fatto appello ad “una politica del buon senso e del buon fare” come “unico strumento che abbiamo per far ripartire il nostro territorio”. Con la presentazione dei candidati è iniziata ufficialmente la campagna elettorale per la lista di Forza Italia per la Regione, in vista del voto del prossimo 24 febbraio.

