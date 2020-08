Il cane di Andrea Bocelli disperso tra Liscia Ruja e Baia Caddinas: l’appello

L’appello di Andrea Boccelli.

Brutta disavventura per tutta la famiglia di Andrea Bocelli. Il loro cane, un piccolo levrierino italiano di nome Pallina, è caduto in mare dalla barca di Bocelli mentre con la moglie e alcuni amici stava trascorrendo le vacanze.

La cagnolina risulta dispersa nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci. “Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino. Speriamo di ricevere da voi una notizia positiva che ci aprirebbe il cuore. Ve ne saremmo riconoscenti” ha dichiarato il famoso cantante.

Anche il figlio Matteo ha lanciato un appello sui social. “Chiunque abbia notizie utili prego contatti: info@andreabocelli.com oppure +393356383424 “

