In 12mila per i concerti a Cannigione, successo per il Pasquetta Sound festival

Successo per la prima edizione del Pasquetta Sound festival.

Bilancio positivo per la prima edizione del Pasquetta Sound festival ospitato tra il centro storico di Arzachena e il borgo di Cannigione dal 19 al 21 aprile scorsi. L’Amministrazione comunale riporta il dato fornito dagli organizzatori di 12mila persone transitate per il parco Riva Azzurra durante le 5 ore di spettacolo con protagonisti Coez, Aka 7even e Shari.

L’iniziativa è stata promossa dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni, e patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio con l’obiettivo di coinvolgere turisti e residenti alla scoperta di tradizioni e territorio. Durante l’evento, il sindaco Roberto Ragnedda è salito sul palco e ha espresso parole di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta poche ore prima. Il primo cittadino, accompagnato dalla delegata Orecchioni, ha invitato il pubblico a dedicare un lungo applauso al Santo Padre.

Dopo la due giorni riservata ad artigianato e gastronomia isolana in piazza Risorgimento insieme al Gruppo Artigiani di Sardegna e al Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena, il programma di lunedì 21 aprile ha preso il via il mattino a Cannigione con il Giardino di Pasqua. Giochi e animazione per bambini sul prato hanno tenuto banco sino all’ora di pranzo grazie a Magic Party. Alle 15, sul palco ha aperto la scaletta il dj set condotto da Dj Jeanine e Hilary. Lo show è entrato nel vivo con Shari, che ha cantato, tra le altre, “Diamante”, “Amore e Blues”, “Cenere e fumo”. Dalle 17, Aka7even ha presentato “Loca”, “Perfetta Così”, “Non dimenticare” e “Yellow”. Molto atteso dal pubblico Coez.

L’artista romano si è esibito a Cannigione come unica data del 2025 proponendo 17 brani in un’ora di spettacolo tra cui “Faccio un casino”, “Come nelle canzoni”, “La tua canzone”, “Mal di Te”, “E yo mamma”, “Le luci della città”, “La musica non c’è” ed “È sempre bello”, per quest’ultima ha concesso il bis a sorpresa in chiusura.

“C’è stata un’ottima risposta da parte del pubblico. Ad Arzachena abbiamo registrato la presenza di tanti turisti stranieri, incuriositi dai prodotti artigianali in esposizione e dai dolci tipici preparati dal vivo – racconta Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo -. Questa prima esperienza, con 3 giornate di appuntamenti per Pasqua, ci ha soddisfatto e ha fornito molti spunti su come far crescere la manifestazione nelle prossime edizioni. Si conferma, come sempre, un grande successo il concerto fronte mare a Cannigione. Per il decimo anno consecutivo il Comune ha offerto uno spettacolo a ingresso gratuito con cantanti di livello nazionale per celebrare l’avvio della stagione turistica. Un sentito grazie ai volontari dell’associazione Ascor, del Comitato San Giovanni Battista, del Gruppo folk Santa Maria di Arzachena e del Comitato Santa Maria di Arzachena Fidali 1985/2000, che hanno contributo all’ottima riuscita dell’evento insieme a Barracelli, Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri”.

Il concerto è stato organizzato da Celebration Agency e Vivo Concerti. Per l’occasione, il Comune ha messo a disposizione anche una navetta gratuita del servizio Lu Pustali per agevolare la mobilità verso l’area.

