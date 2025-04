I giochi della gioventù tornano a La Maddalena il 30 aprile.

A La Maddalena rinascono i giochi della gioventù con il nuovo nome “Olimpiadi della gioventù”. L’evento si terrà il 30 aprile presso la struttura del campo sportivo “Pietro Secci” ed è stato inserito nel calendario eventi “isola europea dello sport”. Amministrazione comunale, mondo scuola e associazioni (ASD barbuti) hanno lavorato fianco a fianco per la realizzazione di questo progetto rivolto ai bambini delle elementari.

Come è nata l’idea?

“Semplicemente fra la gente – afferma il sindaco Fabio Lai – sono state tantissime le mamme che ci hanno fermato in piazza per chiederci di far rinascere questa manifestazione che ognuno di noi ricorda con nostalgia. Ci abbiamo lavorato da subito insieme a tutti i gruppi di lavoro: con i ASD Barbuti Running and Cycling Team, con le mamme, con le maestre e con i ragazzi volontari e questa è stata davvero la parte più emozionate di tutti. Anche queste piccole iniziative, soprattutto quando sono a favore dello sport e dei più piccoli fanno bene alla Città”

