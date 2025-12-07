Capodanno 2026 in Gallura, gli appuntamenti con i big della musica

I concerti per il Capodanno 2026 in Gallura.

La Gallura si prepara a vivere una delle stagioni natalizie più ricche degli ultimi anni che accompagneranno il territorio fino al grande Capodanno 2026. Dall’8 dicembre al 6 gennaio il territorio offrirà un programma di eventi che abbraccia musica, cultura, mercatini e grandi concerti di artisti nazionali.

A Olbia il maxiconcerto di Capodanno con Mengoni e Lazza.

Olbia conferma il suo ruolo di capitale gallurese delle feste. Accanto a mercatini, iniziative per famiglie e serate culturali, la città ospiterà uno degli appuntamenti musicali più attesi del Capodanno italiano. Marco Mengoni, voce tra le più amate del pop nazionale, vincitore di Sanremo e protagonista dei palchi europei, guiderà il conto alla rovescia sul lungomare. Dopo di lui si esibirà Lazza, tra i rapper e pianisti più influenti della nuova scena italiana, capace di unire tecnica, melodie e record nelle classifiche. Un binomio inedito pensato per trasformare il porto di Olbia in una piazza di festa aperta a migliaia di spettatori.

Il Capodanno 2026 di Arzachena con Achille Lauro.

Arzachena inaugura l’8 dicembre il programma “Magie di Natale“, una rassegna che unisce mercatini, villaggi dedicati ai bambini, musica, animazione e iniziative nelle frazioni, da Cannigione a Baja Sardinia, fino a Porto Cervo. Il grande evento di fine anno sarà il concerto gratuito di Achille Lauro, artista e performer tra i più originali della scena italiana, noto per il suo stile camaleontico e per i live ad alto impatto visivo.

“Natalisola” e Capodanno con Alfa e Fausto Leali a La Maddalena.

La Maddalena accende la sua atmosfera di festa con “Natalisola“, il programma che trasforma l’arcipelago in un villaggio di luci, spettacoli e musica. Il 31 dicembre sul palco saliranno due generazioni della musica italiana: Alfa, cantautore tra i più seguiti dal pubblico giovane, noto per i brani pop che uniscono leggerezza e messaggi positivi. Fausto Leali, icona della musica italiana con una carriera leggendaria e una delle voci più riconoscibili del panorama nazionale.

A Porto Cervo il 27 dicembre arrivano i Ricchi e Poveri.

A Porto Cervo il 27 dicembre arriveranno i Ricchi e Poveri, storica band italiana capace di unire generazioni con un repertorio che attraversa oltre cinquant’anni di musica pop. Dai borghi alle località costiere, la Gallura propone un’offerta che abbraccia tutti: famiglie, giovani, residenti, turisti e curiosi. La Gallura si conferma così una delle destinazioni più vivaci delle festività italiane.