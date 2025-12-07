Nuovi interventi per migliorare inclusività e autonomia dei bagnanti.

Proseguono gli interventi del Comune per rendere le spiagge di Santa Teresa Gallura più accessibili alle persone con disabilità. L’amministrazione ha avviato un nuovo pacchetto di azioni che punta a estendere i servizi dedicati, già sperimentati nel 2024, a un numero crescente di arenili.

Il progetto, nato grazie a un finanziamento ottenuto attraverso un bando dell’Università di Sassari, si concentra sugli stabilimenti già certificati con la Bandiera Blu, come Santa Reparata e Rena di Ponente, con l’obiettivo di raggiungere anche le altre spiagge del territorio. Gli interventi hanno già portato alla realizzazione di nuove pedane con pendenza all’8%, studiate per agevolare i percorsi e ridurre i punti critici nei tratti più inclinati.

I dati del 2024 e l’uso dei servizi dopo il numero chiuso.

Secondo le rilevazioni effettuate tramite l’app comunale, introdotta dopo l’attivazione del numero chiuso, nel 2024 sono stati registrati 106.051 ingressi. Tra questi, 3.936 riguardavano persone con disabilità e i loro accompagnatori, pari al 13,7% del totale. Le persone con disabilità, escluse le presenze degli accompagnatori, hanno rappresentato circa il 2%, ossia il doppio rispetto alle previsioni formulate in fase di bilancio.

Questi risultati hanno incoraggiato il Comune a proseguire con la realizzazione di soluzioni innovative, mirate a rafforzare l’autonomia dei bagnanti con necessità specifiche.

Arriva il “bastone intelligente” Letismart.

Come scrive La Nuova Sardegna, tra le principali novità nelle spiagge di Santa Teresa Gallura figura Letismart, un bastone intelligente studiato per ipovedenti e non vedenti. Il dispositivo utilizza un sistema di radiofari distribuiti lungo i percorsi e permette agli utenti di orientarsi verso i servizi dedicati nelle spiagge interessate dagli interventi.

Alcuni membri della sezione sassarese dell’UICI hanno svolto i primi test, verificando il funzionamento del dispositivo lungo i tratti di accesso a Santa Reparata e Rena di Ponente. L’introduzione definitiva è prevista per il 2026, quando il sistema entrerà a regime su più punti della costa gallurese.

Una web app dedicata per l’estate 2025.

Accanto al nuovo bastone elettronico, è in fase di sviluppo una web app dedicata alle persone con disabilità visiva, pensata per facilitare l’ingresso in spiaggia e guidare l’utente verso i servizi disponibili. Il suo debutto è previsto per l’estate 2025, con l’obiettivo di completare il percorso di accessibilità avviato negli anni precedenti.

Entrambe le soluzioni saranno al centro dell’incontro pubblico “Accogliere con lo sguardo degli altri – Spiagge per tutti”, programmato per il 28 novembre nella sala consiliare, dedicato ad approfondire gli interventi avviati e le testimonianze raccolte durante le prove sul campo.