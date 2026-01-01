Capodanno a Olbia, Lazza conquista nel post Mengoni

Lazza protagonista dopo la mezzanotte del Capodanno di Olbia.
Mentre parte del pubblico ha lasciato la piazza subito dopo il tradizionale countdown, i fuochi d’artificio e gli auguri istituzionali dal palco del sindaco Settimo Nizzi e dell’assessore Marco Balata, molti hanno scelto di restare, nonostante la pioggia incessante, che si è intensificata proprio al suo ingresso in scena, premiando l’artista con entusiasmo e partecipazione. Lazza ha aperto il suo live ricordando il forte legame affettivo che lo unisce a Olbia, città che ha definito “una seconda casa”, sottolineando l’amore e la riconoscenza per un luogo che sente profondamente suo.
Una scaletta che ha attraversato i brani più rappresentativi.
Sul palco, l’artista ha proposto una scaletta che ha attraversato i brani più rappresentativi di Sirio, album che lo ha consacrato come primo rapper italiano a raggiungere il disco di Platino, fino ai pezzi del più recente Locura, confermando il suo status di protagonista assoluto del panorama musicale nazionale.
La presenza di due artisti tra i più ascoltati a livello nazionale.
Una serata all’insegna della grande musica, impreziosita dalla presenza di due artisti tra i più ascoltati a livello nazionale, che ha trasformato il Capodanno olbiese in un evento già predestinato a entrare nella storia della città.