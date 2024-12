Tra poche ore l’atteso concerto di Capodanno a Olbia.

Tra poche ore a Olbia ci sarà l’atteso concertone di Capodanno. L’addio al 2024 sarà celebrato con la musica dei Pinguini Tattici Nucleari che hanno portato in città migliaia di giovani. Già dalle prime ore del mattino nel centro storico sono arrivate tantissime persone.

Molti locali del Corso Umberto e le altre vie principali di Olbia, stanno già preparando i preparativi per il cenone di Capodanno e in tantissimi hanno approfittato a prendere l’aperitivo di mezzogiorno. Sul Corso Umberto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno sfilato in sella ai loro cavalli. Sul Molo Brin è già tutto pronto, con il grandissimo palco che accoglierà il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e dei Boomdabash dopo la mezzanotte e i fuochi d’artificio.

L’organizzazione del Capodanno quest’anno è stata molto riuscita. La disposizione del palco con le transenne di sicurezza fanno pensare a un’organizzazione di alto livello.

