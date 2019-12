Il concerto di Capodanno a Olbia.

Tutto pronto ad Olbia per festeggiare il Capodanno con l’attesissimo concerto della star Elisa. L’esibizione inizierà alle 22.30. A mezzanotte seguiranno gli auguri e il brindisi, accompagnati dallo spettacolo pirotecnico. A seguire il DJ set.

Per facilitare la logistica, sono stati aperti i posteggi alla radice dell’Isola Bianca.Tutti gli stalli presenti in città sono gratuiti. Attivo inoltre il servizio di navette dalle ore 20:00 alle ore 02:00, dai capolinea Centro Commerciale Auchan (Piazzale Girardengo) e centro Commerciale Terranova, in direzione molo Brin e viceversa. Le navette si aggiungono al servizio di trasporto pubblico locale, che non subirà variazioni rispetto alla normale attività.

Prorogato l’orario di diffusione della musica nella parte esterna dei locali fino alle 3.00 del primo gennaio; dopo tale orario la musica potrà essere diffusa esclusivamente all’interno. Proibito il porto, la vendita e l’utilizzo su area pubblica di petardi e articoli pirici in genere. Le bevande da asporto dovranno essere vendute e consumate in bicchieri di carta o materiale compostabile, evitando quanto più possibile la plastica. Proibiti bicchieri e bottiglie di vetro e lattine, che hanno la potenzialità di trasformarsi in pericolosi oggetti contundenti.

