Il Capodanno 2019 a Olbia.

Alla fine hanno avuto ragione loro, gli organizzatori. In primis, l’amministrazione comunale di Olbia, guidata dal sindaco Settimo Nizzi. In 20mila hanno salutato sul waterfront il Capodanno 2019. Una folla oceanica, rispetto allo spazio che è compreso nell’area davanti al Municipio, che ha bissato il record dello scorso anno.

Le star indiscusse della serata sono state loro, i Måneskin. Hanno fatto commuovere, ballare e urlare. Come sulle note del loro brano più noto “Torna a casa”, che ha chiuso il concerto. Poi il countdown dal palco, e la bottiglia di spumante stappata direttamente dal sindaco Nizzi.

A centinaia avevano iniziato a confluire sul waterfront di Olbia già dalle prime ore della mattina di ieri. Per lo più giovanissimi, ma lungo il waterfront non sono mancate le famiglie con i bambini e anche i più reticenti si sono dovuti, a fine serata, ricredere sulla bontà della scelta della band italiana, preferita al fotofinish alla cantante Elisa.

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio ha aperto il nuovo anno. I giochi di luce in cielo, durati per una decina di minuti abbondanti, non hanno deluso i presenti. Un inizio in bellezza per questo 2019.

