Sotto il cavalcavia di via dei Lidi di Olbia.

Da un po’ di tempo il cavalcavia di Olbia in via dei Lidi è diventato di nuovo la dimora di qualcuno. Non si sa di preciso quanti occupino la tenda da campeggio in mezzo a erbacce e sporcizia.

I rifiuti accumulati sono tantissimi, tra carta bottiglie e plastica. Il tutto a due passi dalle zone più trafficate di Olbia e una traversa dal dormitorio cittadino che ha dato una casa a tanti come lui.

Non si sa precisamente se chi occupa quella tenda abbia scelto di vivere là sopportando le temperature o non abbia avuto altre possibilità. La “dimora” è stata notata in questi giorni da alcuni passanti.

