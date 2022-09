Salvataggio notturno della Capitaneria tra le onde a Caprera

Il vento improvviso ha fatto saltare l’ancora e una barca a vela stava finendo sugli scogli di Caprera: salvataggio della Guardia costiera. Le raffiche improvvise di vento, che hanno raggiunto i 40 nodi, hanno creato problemi ieri notte nell’arcipelago de La Maddalena. Alla Capitaneria di porto è arrivata una richiesta d’aiuto da tre diportisti ce si trovavano all’ancora a Caprera, davanti a Cala Napoletana. IL vento ha fatto saltare l’ormeggio ed è andato in tilt il sistema d’ancoraggio, con la barca che andava pericolosamente verso gli scogli.

La motovedetta Cp 870 ha raccolto i tre occupanti della barca, in ottime condizioni di salute, poi l’equipaggio si è occupato della loro barca. Quando era ormai vicina agli scogli, dove si sarebbe schiantata col rischio di danni ambientali, i militari della motovedetta l’hanno mesa in salvo. Una allontanata da Cala Napoletana (a nord est di Caprera), la barca a vela è stata trainata fino alla riparata cala maddalenina di Spalmatore. Dopo il salvataggio a lieto fine, però, è arrivata la multa perché è vietato ormeggiare liberamente di notte tra le isole dell’arcipelago maddalenino. Il pernottamento in qualsiasi cala è consentito solo ai residenti a La Maddalena purché le loro imbarcazioni abbiano le casse per la raccolta dei liquami.