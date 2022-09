Tempio, rubinetti a secco durante la notte: nuovo stop deciso da Abbanoa

Nuovo stop da Abbanoa: niente acqua di notte a Tempio

Rubinetti a secco stanotte a Tempio, così ha deciso Abbanoa. Dopo due settimane di disagi in tutta l’Alta Gallura, il gestore unico del servizio idrico in Sardegna ha programmato una nuova interruzione per l’erogazione dell’acqua. La sospensione programmata dovrebbe partire alle 23.30 del 15 settembre fino alle 6 del 16 mattina. “L’operazione si rende necessaria per completare il ripristino dei livelli ottimali nei serbatoi di Pischinaccia e Lu Ciacaru – si legge in una nota -. Alimentati dal sollevamento idrico di Monte Ruiu interessato dai fuori servizio dei giorni scorsi”. Dal primo settembre sono cominciati i problemi in tutta la zona di Tempio.

“Abbanoa continuerà a garantire il servizio sostitutivo con autobotti. Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere le ore di interruzione qualora il recupero dei livelli nei serbatoi lo rendesse possibile – spiegano -. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24″. Da Abbanoa avvisano che il disagio continuerà anche quando riprenderà il servizio perché “l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.