Seconde case, boom in Gallura: Porto Cervo tra le più care d’Italia

Il mercato delle seconde case in Gallura.
Dalla Gallura arrivano le indicazioni più evidenti sull’andamento del mercato delle seconde case al mare, con Porto Cervo e Porto Rotondo che si confermano tra le località più costose a livello nazionale. Secondo un’analisi di Abitare Co. sulle compravendite nelle principali mete balneari italiane, Porto Cervo registra valori medi pari a 11.575 euro al metro quadrato, mentre Porto Rotondo si attesta a 8.900 euro al metro quadrato.
Il mercato immobiliare delle località marittime continua a mostrare una crescita costante, sostenuta da una domanda che non accenna a diminuire. L’interesse per una casa al mare resta elevato anche dopo la fase di espansione successiva alla pandemia, contribuendo all’aumento dei prezzi. Negli ultimi cinque anni i valori degli immobili residenziali nelle principali destinazioni costiere italiane sono aumentati mediamente del 15,5%. Il trend si conferma anche nel periodo più recente, con un incremento del 5,6% registrato nel primo semestre del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025. A livello nazionale, le località più esclusive continuano a trainare il mercato. Tra queste emerge Portofino, dove i valori medi raggiungono i 23.233 euro al metro quadrato e possono arrivare fino a 31.500 euro al metro quadrato nelle soluzioni più prestigiose.
In Sardegna la crescita interessa tutte le principali località di mare, confermando l’isola come una delle mete più richieste per l’acquisto di una seconda casa. Dopo Porto Cervo e Porto Rotondo, si collocano Villasimius con 4.063 euro al metro quadrato, Palau con 3.938 euro al metro quadrato, Stintino con 3.650 euro al metro quadrato e La Maddalena con 3.525 euro al metro quadrato. Quest’ultima evidenzia una delle crescite più rilevanti nell’arco degli ultimi cinque anni, con un aumento del 16%.
Nel periodo più recente, Castelsardo registra la variazione più marcata, con un incremento del 9,4% nel primo semestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sul fronte delle soluzioni più accessibili, i valori risultano inferiori in località come Castiadas, con 2.863 euro al metro quadrato, Arzachena con 2.620 euro al metro quadrato, Putzu Idu con 2.503 euro al metro quadrato e S’Archittu con 2.313 euro al metro quadrato.