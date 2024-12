Una donna disabile è stata uccisa dalle fiamme dentro casa sua a Olbia

Le fiamme hanno aggredito la sua casa a Olbia e lei, disabile in carrozzina, è rimasta intrappolata ed è morta. L’allarme è scattato nel quartiere di Olbia 2, per l’incendio di un appartamento in via Pisurzi.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto nell’appartamento hanno trovato il corpo senza vita di una donna. La vittima è una 75enne disabile, che non ha avuto la possibilità di uscire di casa e mettersi in salvo

