Come proteggere l’auto dal freddo dell’inverno: guida pratica

Consigli e trucchi: una guida per preparare l’auto al freddo e al gelo dell’inverno.

Anche l’auto risente del freddo dell’inverno, che porta con sé condizioni climatiche che possono mettere a dura prova qualsiasi vettura. Ecco quindi che preparare adeguatamente il veicolo per affrontare freddo, neve e ghiaccio è fondamentale non solo per garantire la sicurezza alla guida, ma anche per prevenire eventuali guasti. Ecco una guida pratica per assicurarti che la tua auto sia pronta per l’inverno.

1. Controlla e sostituisci gli pneumatici.

Gli pneumatici sono il punto di contatto tra la tua auto e la strada. Per affrontare il freddo e le condizioni scivolose, considera:

Pneumatici invernali : Se vivi in zone con temperature regolarmente sotto i 7°C, gli pneumatici invernali offrono una migliore aderenza grazie alla mescola morbida e al disegno specifico del battistrada.

: Se vivi in zone con temperature regolarmente sotto i 7°C, gli pneumatici invernali offrono una migliore aderenza grazie alla mescola morbida e al disegno specifico del battistrada. Pressione : La pressione degli pneumatici tende a diminuire con il freddo. Controllala regolarmente e assicurati che sia conforme ai valori indicati nel manuale dell’auto.

: La pressione degli pneumatici tende a diminuire con il freddo. Controllala regolarmente e assicurati che sia conforme ai valori indicati nel manuale dell’auto. Profondità del battistrada: Assicurati che il battistrada abbia una profondità minima di 4 mm per una trazione adeguata su neve e ghiaccio.

Prima regola: l’antigelo.

2. Controlla il sistema di raffreddamento e antigelo.

Il sistema di raffreddamento è essenziale per evitare il surriscaldamento del motore, anche in inverno. Ecco cosa fare:

Liquido antigelo : Verifica che il livello del liquido refrigerante sia sufficiente e che contenga una percentuale adeguata di antigelo (di solito 50/50 con acqua distillata). Questo evita che il liquido si congeli.

: Verifica che il livello del liquido refrigerante sia sufficiente e che contenga una percentuale adeguata di antigelo (di solito 50/50 con acqua distillata). Questo evita che il liquido si congeli. Tubazioni: Controlla che non ci siano crepe o perdite nei tubi del sistema di raffreddamento.

3. Verifica la batteria.

Le basse temperature riducono l’efficienza della batteria, rendendo più difficile l’avviamento dell’auto. Controlla:

Tensione : Misura la tensione della batteria con un multimetro; dovrebbe essere intorno ai 12,6 volt a riposo.

: Misura la tensione della batteria con un multimetro; dovrebbe essere intorno ai 12,6 volt a riposo. Collegamenti : Pulisci i terminali dai residui di ossidazione e assicurati che siano ben saldi.

: Pulisci i terminali dai residui di ossidazione e assicurati che siano ben saldi. Età della batteria: Se ha più di 3-5 anni, considera di sostituirla preventivamente.

4. Cura il parabrezza e i tergicristalli.

Un parabrezza pulito e tergicristalli efficienti sono indispensabili per una buona visibilità.

Liquido lavavetri : Usa un liquido specifico per l’inverno, resistente al congelamento.

: Usa un liquido specifico per l’inverno, resistente al congelamento. Spazzole tergicristallo : Sostituiscile se sono usurate o lasciano aloni.

: Sostituiscile se sono usurate o lasciano aloni. Sbrinamento: Controlla che il sistema di sbrinamento del parabrezza e del lunotto posteriore funzioni correttamente.

5. Ispeziona i freni.

I freni devono essere in condizioni ottimali per affrontare le strade scivolose:

Pastiglie e dischi : Verifica che siano in buono stato e sostituiscili se necessario.

: Verifica che siano in buono stato e sostituiscili se necessario. Liquido dei freni: Controlla il livello e la qualità; un liquido troppo vecchio potrebbe causare problemi.

Equipaggiamento d’emergenza.

6. Equipaggiamento di emergenza.

Tieniti pronto per eventuali imprevisti con un kit di emergenza ben fornito. Dovrebbe includere:

Catene da neve (se necessarie nella tua zona);

Torcia elettrica con batterie di riserva;

Cavi per la batteria;

Raschietto per il ghiaccio e spray sbrinante;

Coperte e guanti;

Una pala pieghevole per la neve.

7. Altri controlli utili.

Luci : Assicurati che tutti i fari siano funzionanti e puliti per garantire una buona visibilità.

: Assicurati che tutti i fari siano funzionanti e puliti per garantire una buona visibilità. Olio motore : Verifica il livello e la viscosità; un olio troppo denso potrebbe rendere difficile l’avviamento a basse temperature.

: Verifica il livello e la viscosità; un olio troppo denso potrebbe rendere difficile l’avviamento a basse temperature. Guarnizioni: Lubrifica le guarnizioni delle portiere con prodotti specifici per evitare che si congelino.

Conclusione.

Preparare la tua auto per l’inverno richiede solo un po’ di tempo, ma ti permetterà di affrontare le rigide temperature e le strade innevate con serenità. Segui questi semplici passaggi e potrai viaggiare in sicurezza, riducendo il rischio di inconvenienti e prolungando la vita del tuo veicolo.

