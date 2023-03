Si attende il nuovo album con Salmo e Le Carie.

La band Le Carie conquista il disco d’oro e si piazza primo in classifica. Ora si prepara all’uscita del nuovo album, prevista per stanotte mercoledì 15 marzo. Il gruppo, messo in piedi da Salmo, in questi giorni ha ottenuto la certificazione per il precedente lavoro discografico “Tre”.

Ora si attende l’uscita di tre nuovi pezzi, che nei scorsi giorni erano stati accompagnati da una geniale campagna di marketing. Nelle strade di Milano erano apparsi numerosi annunci su un fantomatico nuovo studio dentistico dell’artista, chiamato appunto Le Carie. Questo ha destato moltissima curiosità nei fan del rapper di Olbia e tantissime aspettative sul nuovo progetto.

I nuovi pezzi che usciranno venerdì sono “Un attimo”, “Bugiardo”, “Tu x me”. Li ha annunciati proprio Salmo nel suo account ufficiale, ricevendo tantissimi commenti e facendo incetta di like e condivisioni. “Io appena tornato dalla pulizia dei denti”, ha scritto uno dei fans ironizzando sul nome del gruppo e sulla campagna pubblicitaria ideata proprio dal rapper di Olbia. Non resta che aspettare l’uscita del nuovo progetto con la band Le Carie.

