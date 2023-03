Vento, piazza transennata a La Maddalena, lampione divelto e polemiche

I danni del vento a La Maddalena.

Il vento continua a creare problemi in tutta la Gallura e in particolare a La Maddalena. Dopo i disagi dei giorni scorsi, il vento sta continuando ad affliggere l’Arcipelago.

Questa mattina, a causa delle forti raffiche, è crollato un lampione in Piazza Umberto I. La piazza era già stata transennata da qualche giorno, proprio perchè il lampione e altre strutture apparivano pericolanti a causa del forte vento.

Non è una sorpresa, dunque, per la cittadinanza, il crollo del lampione, che è avvenuto all’interno del perimetro transennato. Ma tra i cittadini si fa largo un interrogativo: “Visto che appariva pericolante, perchè non metterlo immediatamente in sicurezza, asportando il pezzo danneggiato, anziché transennarlo in attesa del definitivo crollo”?

Oggi a La Maddalena sono previste forti raffiche fino ai 100kmh. Il vento scenderà nettamente domani, con raffiche previste fino a 55kmh, per poi tornare su livelli accettabili con raffiche al massimo di 10kmh nella giornata di giovedì.

