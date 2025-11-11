Ragazzo di Olbia vittima di un grave incidente, parte la raccolta fondi

Il 3 luglio scorso Carlo, un giovane di Olbia, è stato vittima di un incidente.

Un ragazzo di Olbia, di nome Carlo, ha subito un gravissimo incidente il 3 luglio scorso riportando una lesione al midollo cervicale. Dopo il ricovero a Milano, la famiglia si è trasferita a Roma per iniziare un impegnativo percorso di riabilitazione presso il CTO – Unità Spinale.

La madre, Samuela Soro, ha avviato una campagna su GoFundMe per sostenere le ingenti spese, incluse le possibili cure all’estero. Nonostante la lunga e difficile strada, un primo commovente segno di speranza: il giovane ha iniziato a muovere leggermente il braccio. La solidarietà è già forte, con oltre 31mila euro raccolti.

La storia di Carlo.

“Il 3 luglio la nostra esistenza è cambiata per sempre: Carlo, un ragazzo di 23 anni pieno di sogni, ha avuto un gravissimo incidente in moto, riportando una lesione al midollo spinale cervicale”. Il ragazzo è stato ricoverato fino a pochi giorni fa a Milano, dove la famiglia si è trasferita, da Olbia, per stargli accanto. La raccolta fondi su GoFundMe serve per coprire le spese già affrontate e quelle che seguiranno. La famiglia infatti è disposta anche ad andare all’estero se non ci fossero miglioramenti.

“Carlo – racconta – ha subito diversi interventi, tra cui una tracheotomia complessa che ha avuto delle complicazioni. Oggi respira per pochi minuti senza macchina, ma il cammino è ancora molto lungo e in salita. Da pochi giorni – prosegue – ci siamo trasferiti a Roma, dove Carlo ha iniziato la riabilitazione presso il CTO – Unità Spinale. Qui Carlo sta affrontando un percorso impegnativo, giorno dopo giorno”.

“E anche se la strada è ancora lunga e piena di ostacoli – conclude – c’è un piccolo segno che per noi vale tantissimo: ha iniziato a muovere leggermente il braccio”. La raccolta fondi ha ricevuto seicento donazioni, superando i 31mila euro. È raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/un-aiuto-per-carlo-dalla-sardegna-a-milano-per-la-vita

