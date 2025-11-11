Premio Personaggio dell’anno 2025 di GalluraOggi: ecco la cinquina di candidati

11 Novembre 2025

di Pietro Chiaese

Dopo le selezioni di lettori e giuria, ecco i 5 candidati per il Premio Personaggio dell’anno 2025

La giuria ha esaminato le segnalazioni dei lettori ed è arrivata la cinquina finale di candidati al Premio personaggio dell’anno 2025. Una candidatura è in coppia, sono quindi sei le persone arrivate alla fase finale.

Le segnalazioni inviate dai lettori sono state esaminate dalla giuria:
Marcello Zasso – giornalista, responsabile di GalluraOggi.it
Cristina Usai – consigliera comunale di Arzachena e consigliera regionale Fdi
Gavino Murrighile – presidente Avis Olbia
Cinzia Sposito – presidente Legambiente Gallura
Edoardo Oggianu – presidente Confcommercio Gallura.

La cinquina finale

Questi i nomi delle persone che i lettori hanno considerato meritevoli, nei rispettivi ambiti, di un riconoscimento per il ruolo che hanno avuto in Gallura:

  • Agostino Chiaffitella
    ufficiale della Capitaneria di Porto in pensione, scrittore e instancabile promotore della donazione
  • Cristina Dessole e Lidia Sanna
    architetta e commercialista che hanno trasformato le ex casermette di Olbia in un polo culturale con mostre ed eventi
  • Mari Mameda (Marina Meloni)
    influencer di Budoni che lavora a Milano e diffonde il gallurese sui social network
  • Kristian Porcu
    17enne di Arzachena campione del mondo under 19 di windsurf al mondiale T293 in Galles
  • Don Andrea Raffatellu
    parroco a Olbia e Loiri, fondatore della Casa di accoglienza Arcobaleno

Come si vota

Per scegliere il Personaggio dell’anno 2025 si può partecipare al sondaggio sulla pagina Facebook di GalluraOggi.

