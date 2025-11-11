Dopo le selezioni di lettori e giuria, ecco i 5 candidati per il Premio Personaggio dell’anno 2025
La giuria ha esaminato le segnalazioni dei lettori ed è arrivata la cinquina finale di candidati al Premio personaggio dell’anno 2025. Una candidatura è in coppia, sono quindi sei le persone arrivate alla fase finale.
Le segnalazioni inviate dai lettori sono state esaminate dalla giuria:
Marcello Zasso – giornalista, responsabile di GalluraOggi.it
Cristina Usai – consigliera comunale di Arzachena e consigliera regionale Fdi
Gavino Murrighile – presidente Avis Olbia
Cinzia Sposito – presidente Legambiente Gallura
Edoardo Oggianu – presidente Confcommercio Gallura.
La cinquina finale
Questi i nomi delle persone che i lettori hanno considerato meritevoli, nei rispettivi ambiti, di un riconoscimento per il ruolo che hanno avuto in Gallura:
- Agostino Chiaffitella
ufficiale della Capitaneria di Porto in pensione, scrittore e instancabile promotore della donazione
- Cristina Dessole e Lidia Sanna
architetta e commercialista che hanno trasformato le ex casermette di Olbia in un polo culturale con mostre ed eventi
- Mari Mameda (Marina Meloni)
influencer di Budoni che lavora a Milano e diffonde il gallurese sui social network
- Kristian Porcu
17enne di Arzachena campione del mondo under 19 di windsurf al mondiale T293 in Galles
- Don Andrea Raffatellu
parroco a Olbia e Loiri, fondatore della Casa di accoglienza Arcobaleno
Come si vota
Per scegliere il Personaggio dell’anno 2025 si può partecipare al sondaggio sulla pagina Facebook di GalluraOggi.