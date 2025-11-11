Dopo le selezioni di lettori e giuria, ecco i 5 candidati per il Premio Personaggio dell’anno 2025

La giuria ha esaminato le segnalazioni dei lettori ed è arrivata la cinquina finale di candidati al Premio personaggio dell’anno 2025. Una candidatura è in coppia, sono quindi sei le persone arrivate alla fase finale.

Le segnalazioni inviate dai lettori sono state esaminate dalla giuria:

Marcello Zasso – giornalista, responsabile di GalluraOggi.it

Cristina Usai – consigliera comunale di Arzachena e consigliera regionale Fdi

Gavino Murrighile – presidente Avis Olbia

Cinzia Sposito – presidente Legambiente Gallura

Edoardo Oggianu – presidente Confcommercio Gallura.

La cinquina finale

Questi i nomi delle persone che i lettori hanno considerato meritevoli, nei rispettivi ambiti, di un riconoscimento per il ruolo che hanno avuto in Gallura:

Agostino Chiaffitella

ufficiale della Capitaneria di Porto in pensione, scrittore e instancabile promotore della donazione



ufficiale della Capitaneria di Porto in pensione, scrittore e instancabile promotore della donazione Cristina Dessole e Lidia Sanna

architetta e commercialista che hanno trasformato le ex casermette di Olbia in un polo culturale con mostre ed eventi



e architetta e commercialista che hanno trasformato le ex casermette di Olbia in un polo culturale con mostre ed eventi Mari Mameda (Marina Meloni)

influencer di Budoni che lavora a Milano e diffonde il gallurese sui social network



influencer di Budoni che lavora a Milano e diffonde il gallurese sui social network Kristian Porcu

17enne di Arzachena campione del mondo under 19 di windsurf al mondiale T293 in Galles



17enne di Arzachena campione del mondo under 19 di windsurf al mondiale T293 in Galles Don Andrea Raffatellu

parroco a Olbia e Loiri, fondatore della Casa di accoglienza Arcobaleno

Come si vota

Per scegliere il Personaggio dell’anno 2025 si può partecipare al sondaggio sulla pagina Facebook di GalluraOggi.

