Il caro gasolio in Gallura.

I rincari del carburante coinvolgono anche i pescatori e a livello nazionale e regionale viene annunciato lo sciopero dei pescherecci per una settimana. Anche in Gallura lo stato d’animo di chi dedica la sua vita alla pesca, mantenendo la propria famiglia, è generato da forte pessimismo.

Preoccupati i pescatori galluresi di non poter riuscire a coprire i costi del gasolio con i ricavi ottenuti dalla pesca. I rincari coinvolgono tutti: grandi e piccoli pescherecci. Tra loro c’è Franco Franchi, 50 anni di Golfo Aranci che da una vita lavora nel settore. “Io come altri miei colleghi siamo fermi – dichiara -, perché tra tempo non buono per pescare, questi aumenti dei costi sta mettendo in difficoltà molti. Oggi, infatti, non è uscito nessuno e non ne vale la pena visto che sono solo spese. Io ho una piccola barca di 10 metri e arrivo a spendere oggi 150 euro per una giornata, figuriamoci per chi è proprietario delle imbarcazioni più grandi. Quanti pesci dovrei prendere per poter superare questi costi? E’ ovvio che in questa situazione probabilmente le attività locali andranno a morire”.

A Golfo Aranci, dove l’economia è ancora caratterizzata dalla pesca il settore è in crisi. Mario Langiu, pescatore è arrivato a dover pagare più di 500 euro per il carburante della sua imbarcazione di 17 metri. Ma lui non parteciperà allo sciopero. “Penso sia controproducente, tanto non porta a niente – dice -. Ormai è meglio accontentarsi di quel poco che si fa, per non bloccare le nostre entrate. E’ una situazione drammatica”.

Preoccupate anche i rivenditori di pesce, che da anni svolgono questa attività a livello locale. “E’ inevitabile che questo si ripercuoterà anche su di noi – afferma Giovanni Calvisi, titolare della nota pescheria di Olbia -, perché si ferma l’intera filiera. Non ultimo, anche noi paghiamo le conseguenze degli aumenti perché ci occupiamo anche del trasporto del pescato”.