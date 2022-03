L’incendio in località Ruda, all’ingresso di Santa Teresa.

Incendio questa mattina intorno alle 8 e 15 in località Ruda, all’ingresso di Santa Teresa di Gallura. Per cause ancora in fase di accertamento un furgone ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena che, dopo aver spento le fiamme, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autoveicolo e a bonificare l’area. Fortunatamente non si segnalano feriti, ma il mezzo ha subito gravi danni soprattutto alla parte anteriore.