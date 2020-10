I disagi nella scuola elementare di via Redipuglia a Olbia.

Alcune piastrelle sono cadute dalla facciata della scuola elementare via Redipuglia a Olbia e si sono frantumate a terra. La sorpresa l’hanno avuta, questa mattina, gli alunni entrando in classe. L’area era stata recintata, costringendo il personale scolastico a rivedere l’accesso nella struttura.

Le piastrelle si sono staccate dalla facciata ieri sera, in un orario in cui non era presente nessuno nella struttura né sul marciapiede antistante. Gli alunni e i genitori, questa mattina, hanno trovato, comunque, l’area davanti all’edificio delimitata dal nastro e tutti i bambini sono potuti entrare in sicurezza.

Un inizio difficile, quindi, per la scuola di Olbia anche a causa del malfunzionamento dell’ascensore interno, che viene utilizzato da un’alunna in sedia a rotelle. Ieri la bambina di 9 anni è stata portata in braccio dai genitori fino alla sua classe al primo piano, mentre oggi hanno preferito farla rimanere a casa.

