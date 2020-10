Olbia Calcio, dopo il braccio di ferro Cagliari-Inter, in extremis arriva Ladinetti

Salta l’approdo del giocatore all’Inter.

Come tutte in tutte le telenovele, non poteva esserci un finale meno imprevisto. Riccardo Ladinetti, ventenne centrocampista del Cagliari, gioiellino della Primavera che ha chiuso lo scorso campionato al secondo posto in classifica, da giorni al centro del possibile scambio con Nainggolan tra Cagliari e Inter, è approdato all’Olbia Calcio negli ultimi minuti di calciomercato. La valutazione del centrocampista in termini economici è stata ritenuta troppo alta dall’Inter, che non ha comunque nascosto il gradimento per il giocatore.

Nato a Cagliari il 20 dicembre 2000, Ladinetti è cresciuto calcisticamente nel club rossoblù. Al termine della trafila fatta nel settore giovanile culminata con un totale di 72 presenze e 10 reti realizzate in tre tornei Primavera, Ladinetti esordisce in Serie A lo scorso 18 luglio in occasione della sfida giocata contro il Sassuolo. Al termine del campionato, totalizza 3 presenze nella massima serie, l’ultima con il Milan nell’ultima giornata di campionato.

La formula è quella del prestito secco. Ladinetti, che a Olbia ritrova mister Canzi, si contenderà un posto a centrocampo con Biancu e Giandonato.

(Visited 91 times, 91 visits today)