Un sms con un link finto e si trova il conto svuotato: la truffa a Olbia

La truffa via sms a Olbia.

Una truffa via sms le svuota il conto corrente a Olbia. Vittima di una truffa che sta girando in questo periodo anche nella città gallurese, una donna che ha risposto a un messaggio in cui le segnalava di accedere con le proprie credenziali nell’app della propria banca.

La malcapitata, non accorgendosi del raggiro, ha inserito i suoi dati e il malintenzionato le ha svuotato il conto dove c’erano depositati 8mila euro. Così la donna si è rivolta alla sua filiale e non riuscendo a riottenere la cifra si è rivolta ad Adiconsum Sardegna, dove ha presentato un ricorso. Grazie all’associazione dei consumatori, è riuscita a riottenere un accredito della cifra rubata.

“Massima attenzione a telefonate e sms che riferiscono una tentata truffa rispetto al proprio conto corrente. E se siete stati ingannati, presentate il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario”, ha fatto sapere l’associazione mettendo in guardia i consumatori delle truffe che stanno girando sui telefonini.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui