A Olbia 11 famiglie avranno una casa a prezzo agevolato: ok alla graduatoria

L’assegnazione delle case a prezzo calmierato a Olbia.

È stata approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto all‘assegnazione di 11 alloggi in via Pozzo, a Olbia. Si tratta di appartamenti in locazione per 8 anni, con patto di futura vendita a prezzo calmierato, di proprietà del Comune. A questo importante bando hanno potuto usufruire le famiglie definite di “fascia grigia” dal punto di vista economico, ovvero che non potrebbero accedere ad agevolazioni per le cosiddette case popolari o altri bandi simili, ma il cui reddito non permette loro di poter attivare a mutui tradizionali per l’acquisto della casa.

Il commento del sindaco.

Così commenta il sindaco Settimo Nizzi: ”È una misura alla quale teniamo particolarmente perché offre stabilità a 11 famiglie, molte con bambini e persone con disabilità all’interno del nucleo familiare. Si tratta di persone che hanno un reddito, lavorano, ma non guadagnano sufficientemente per poter accedere ai normali finanziamenti offerti dalle banche e dal mercato immobiliare. Questo bando offre loro respiro, andando a contribuire alla serenità del focolare domestico, fondamentale per tutti e alla quale ogni cittadino ha diritto”.

I candidati utilmente collocati e confermati nella graduatoria quali idonei beneficiari, saranno convocati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al fine di procedere al riaccertamento del permanere dei requisiti previsti dal bando. All’esito positivo di tale verifica, l’Amministrazione procederà agli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto e alla successiva assegnazione degli alloggi.

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