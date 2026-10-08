Minacce di morte alla sindaca di Arborea, la solidarietà da Luras

La sindaca Manuela Pintus è stata minacciata di morte per due volte.

L’amministrazione comunale di Luras ha espresso solidarietà alla sindaca di Arborea, Manuela Pintus. La prima cittadina aveva dichiarato in Consiglio comunale di aver ricevuto recentemente minacce di morte. Un episodio gravissimo che mette in luce come le istituzioni in diverse parti dell’isola ancora oggi subiscano frequentemente gravi attacchi e intimidazioni. L’amministrazione comunale del paese gallurese, mostrando vicinanza, ha denunciato come sia grave e inaccettabile questo fatto.

Attacchi che ricordano quelli subiti pochi giorni fa anche dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che ha querelato l’hater per un commento postato sui social. Il leone da tastiera aveva rivolto al primo cittadino olbiese gravi intimidazioni. Sulla vicenda della sindaca di Arborea l’amministrazione di Luras ha dichiarato che: ”Ogni forma di intimidazione nei confronti di chi ricopre un incarico pubblico è un fatto grave e inaccettabile. Minacciare un Sindaco significa infatti tentare di condizionare il libero esercizio di una funzione istituzionale e, attraverso di essa, la vita democratica di un’intera comunità Il sindaco Leonardo Lutzoni, l’amministrazione comunale e tutta la comunità di Luras auspicano che Manuela Pintus possa continuare a svolgere il proprio mandato con serenità, libertà e determinazione”.

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