Cassaforti nel mirino, fermati due malviventi a Olbia

Il furto nella zona industriale di Olbia.

I carabinieri hanno arrestato due uomini di origine rumena, ritenuti responsabili del furto di una cassaforte avvenuto nelle ultime ore in un’azienda della zona industriale di Olbia. Il fermo è stato eseguito in seguito all’operazione che ha visto i due presunti malviventi pronti a commettere un altro colpo, che è stato però sventato grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma.

I due arrestati, stando a quanto riporta L’Unione Sarda, sono stati colti in flagranza di reato e sono attesi domani davanti al giudice del Tribunale di Tempio per l’udienza di convalida del fermo. Gli investigatori ipotizzano che i due siano responsabili di altri furti simili avvenuti in diverse aree della Sardegna, tra cui il Sassarese e Assemini. Le modalità del furto, infatti, presentano caratteristiche comuni con altri crimini simili, suscitando il sospetto che possa trattarsi di una serie di colpi perpetrati dalla stessa banda.

