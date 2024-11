San Teodoro, per due notti chiude una galleria sulla 131 Dcn

Lavori nella galleria Li Cuponeddi sulla 131 Dcn, chiude per due notti

Stanotte e domani notte sarà chiusa la galleria Li Cuponeddi sulla statale 131 Dcn, nel territorio di San Teodoro. “L’interdizione riguarderà alternativamente le due direzioni e sarà attivo tra le ore 22:00 e le 6:00 del giorno successivo, per limitare i disagi alla circolazione”. Lo annuncia l’Anas.

Le deviazioni del traffico

“Durante la chiusura al traffico della carreggiata in direzione Nuoro, prevista per questa notte, il traffico sarà deviato al bivio di Ovilò (km 130,300) lungo la viabilità alternativa segnalata in loco, per poi reimmettersi sulla statale 131 Dcn al km 122,500. Viceversa per la successiva chiusura della carreggiata in direzione Olbia, prevista per domani 20 novembre. Il provvedimento si rende necessario per consentire le prove di collaudo dell’impianto di illuminazione recentemente realizzato. La chiusura sarà attiva per il tempo strettamente necessario alle operazioni”.

